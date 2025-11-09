Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçta Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi kabul etmemiz gereken rakibimizin daha istekli başlaması. Rakibin taraftarıyla birlikte o isteklerini göstermesi, top rakipteyken bunu agresif şekilde gösteremedik. Son iki maçtaki en büyük sıkıntılarımızdan biri hücumdaki üretkenliğimizin bugüne baktığımızda çok net pozisyonlar aslında bizim kalitemizdeki oyuncu grubuna göre çok daha net pozisyonlar üretmemiz gerekirdi. Oyunu okuyamadık. Saha kenarından oyuncularıma söylemeye çalıştık ama oyun içinde bazen oyuncuların da bu sorumluluğu alıp rakibin ne yaptığını görmemiz gerekirdi. Bazen oyuncularımız önemsemiyor. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim ama bu tabi teknik heyetin sorunu. Bu iş benim sorumluluğumda. Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit bir gol yedik. Kötü günümüzde olduğumuz bir maçtı. O anlamda üzgünüz. Avrupa dönüşler zor oluyor. O yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Kazanmayı hak etmedik. Rakibimizi tebrik etmek gerekiyor."