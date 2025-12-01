Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile uzatma dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, açıklamasında şunları söyledi:

"Maçla ilgili çok değerlendirecek bir şey yok. Maçla ilgili kendimizi yormayalım. Bugün saha içinde yaşadıklarımızı herkes gördü. Canımızı zor kurtardık. Kazımcan'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, vücudumuzu, ayaklarımızı kurtardığımız için şükrederek buradan ayrılıyoruz. Ama kimse unutmasın biz de Galatasaray'ız. Galatasaray birleşecek. Artık uyanıp ayağa kalkma vakti. Galatasaray taraftarlarına çağrıda bulunuyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren gücümüzü ve birlikteliğimizi göstermemiz gerekiyor.

Beşiktaş maçında Yasin Kol'un kestiği bir pozisyon vardı. Trabzonspor maçıyla aynı pozisyondu. Arda Kardeşler'in hakemlik hayatı bitti bu yüzden. Arda Kardeşler'in günahı neydi? Kimse sorgulamadı. Ama bugün Yasin Kol bir derbi maçı aldı. Federasyonumuzun verdiği karara saygı duyuyorum tabii ama soru işaretleri kimsenin hoşuna gitmiyor."