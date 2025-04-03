Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray’ın gollerini 10 ve 27. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise ilk yarının son dakikasında geldi.

Bu galibiyetle Galatasaray, Kadıköy’deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, son 4 Kadıköy deplasmanında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

MOURINHO YİNE DERBİ KAZANAMADI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, bu sezon oynadığı 4 derbi maçında da galibiyet alamadı. Ligde iç sahada Galatasaray’a 3-1 mağlup olan, deplasmanda ise 0-0 berabere kalan Mourinho, kupada da 2-1’lik yenilgiyle sahadan boynu bükük ayrıldı. Ayrıca ligin ilk yarısında Beşiktaş'a karşı oynanan derbiyi de 1-0 kaybetti.

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a karşı son 4 maçtır galibiyet alamıyor. Sarı-lacivertli ekip bu süreçte 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Kadıköy’de Galatasaray’a karşı son galibiyetini ise 10 Nisan 2022 tarihinde 2-0’lık skorla almıştı.

JOSE MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maç sonunda olaylar çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un orta sahaya geldiği sırada Jose Mourinho, polislerin arasından sıyrılarak Buruk’a fiziksel müdahalede bulundu. Mourinho’nun, Okan Buruk’un burnunu sıktığı bu olayda Buruk yere düştü. Yaşananlara şahit olan Fernando Muslera hemen teknik direktörünün yanına koşarken, İrfan Can Kahveci de olay anında oradaydı.

Mourinho’nun bu hareketi hakem raporlarına yansıdı ve Portekizli teknik adam maç sonunda kırmızı kart gördü. Mourinho’nun cezası, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) vereceği karar sonrasında netleşecek.

GALATASARAY ÇİFTE KUPA PEŞİNDE

Fenerbahçe karşısında Kadıköy’de kazanılan derbi, sadece yarı finale yükselme açısından değil, aynı zamanda moral ve prestij anlamında da büyük önem taşıdı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon çifte kupa hedefiyle ilerlerken, 25’inci şampiyonluğu kazanarak 5’inci yıldızı takmak için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetin ardından haftayı BAY geçecek.