“GALATASARAY” denince akla ilk gelen ünvan “Avrupa Fatihi”dir. UEFA Kupası ve Süper Kupa’yı Türkiye’ye getiren ilk ve tek kulüp, bir süredir bu özelliğini unutmuştu. Ancek tarihler 30 Eylül 2024’ü gösterirken, Galatasaray 120. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya dakikalar kala tarihi Liverpool zaferi geldi.

ALİ SAMİ YEN’İN İZİNDE

Kurucu Başkan Ali Sami Yen’in “Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek” sözünü yerine getiren sarı-kırmızılı futbolcular, bir anlamda da genlerine geri döndü. Zaferin mimarı Teknik Direktör Okan Buruk’tu.

ARNE SLOT ÇARESIZ

“Takımı maça hazırlayamıyor. Oyunu okuyamıyor” denilen Buruk taktiksel hamleleriyle Liverpool’un hocası Arne Slot’a ders verdi. Rakibin eksiklerini tek tek tespit etti, öğrencilerine özel görevler verdi. Sahada basmadık yer bırakmayan Aslanlar, 1 milyar 115 milyon Euro’luk İngiliz devi özelinde Avrupa’ya, “Galatasaray geri döndü” dedi.