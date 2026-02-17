UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Juventus'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT'ye açıklamalarda bulundu.

İlk yarısını Galatasaray'ın 2-1 yenik tamamladığı karşılaşmada Okan Buruk, devre arasında futbolcuları ile yaptığı konuşmayı şu sözlerle anlattı:

"Devre arasında futbolcularımı ilk yarıdaki oyundan dolayı tebrik ettim. Maçı rakip yarı alanda oynadık. Daha dominant olan, rakibe baskıları yapan, oyunun içinde daha çok olan taraftık. Çok şanssız iki tane gol yedik. Yediğimi iki gole baktığımızda rakibimizi tehlikeleri var ama oyunu bizim yönettiğimiz, oyuncularımızı çok yüksek performans gösterdiği, baskılara gittiğimiz, ikinci topları toplamak çok önemli onları topladık, geri kazanmaları iyi yaptık genel olarak. Devre arası kazanacağımızı söyledim. 'Aynı oyunu devam ettirelim, sakin olalım kazanacağız' dedim."

Juventus ile oynanacak ikinci maçın önemine de dikkat çeken Buruk "Ayaklarımızı yere basmalıyız. Önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir efor var. Çok güzel bir gece yaşadık, yaşattık. Bunu taçlandırmak için ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor. Sevineceksek ikinci maçı oynadıktan sonra sevineceğiz" değerlendirmesinde bulundu.