Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 25. şampiyonluğuna ulaştı.

Teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından ilk açıklamalarında bulundu. Şampiyonluğun ardından konuşan Buruk, "İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana, hem Galatasaray'a bu kadar güzel insanların olduğu takım izletiyor. Onlarla gurur duyuyorum. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun" dedi.

4. ŞAMPİYONLUK HEDEFİ!

Açıklamalarına devam eden Buruk "Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.