Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın son anlarına damga vuran ve Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyona lişkin konuşan Okan Buruk "Benim görüşüm, bu pozisyonda kolun doğal konumda olduğu yönünde. Avrupa'daki birçok maçta da gördük ama hakem orada penaltı verseydi belki kimse bir şey demeyecekti. Burada verilecek her karara saygı duymak gerekir." dedi.

'BENZER POZİSYONLARDA FARKLI KARARLAR...'

Hakem kararlarını da eleştiren Buruk "Hakemin kararlarına saygı duymak gerekiyor. Bu akşam benzer pozisyonlarda farklı kararlar verildi. Benim görüşüm yediğimiz 2. gol öncesi Davinson Sanchez'e köşede faul yapıldı. Top taça çıktı. Taç sonrası golü yedik. Lehimize faul verilebilirdi. Kazımcan'ın ve Davinson'un ayağına basılması var. Benzer pozisyonlarda Berkan sarı kart gördü. Rakip hücuma giderken faullerde sarı kart görmedi. Dediğim gibi hakemin takdirinin hepsine saygı duymak gerekiyor. Bu akşam benzer pozisyonlarda farklı kararlar verdi. Samsunspor'un da penaltı beklentisi var. Burada benim görüşüm söylediğim gibi el doğal konumda ama farklı karara da saygı duyacaktık." ifadelerini kullandı.