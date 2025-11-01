Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 golsüz eşitlikle biten Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlamadıklarını ifade eden Okan Buruk "Maça iyi başlamadık. Baskılara gittik ama rakibimizin baskılardan pasla çıkışları oldu. Lemina'yı arkada kullanmamız, orta sahadaki baskı şiddetini düşürdü. Lemina arkada sahanın en iyilerinden biriydi. Eksiklerimiz vardı. Maçın devamında da bu eksiklikleri kulübeden gideremedik. Rakibimiz ligin ikincisi. Fiziksel olarak iyi bir takım. Cesur futbol oynadılar. Fatih Tekke hocayı tebrik etmek gerekir. Oyun içinde geçiş şansları oldu. Rakip kaleye rahat gittiğimiz anlar oldu. Rakamlara bakınca ofansif olarak iyi oynamış görünebiliriz ama ofansif olarak iyi günümüzde değildik. Maçı rahat şekilde çözebilirdik. Rakibimiz de gole yakındı. Skor üretebilseler kazanmaya yakın oynuyorlardı. İki tane iyi takımın oynadığı maç. Hücumsal anlamda belki daha kaliteli geçebilirdi." dedi.

'HAKEMLER DURDURUYOR'

Türk hakemlerinin oyunu çok sık durdurmasından şikayetçi olan Okan Buruk "Top oyunda az kaldı, 48 dakika. Şampiyonlar Ligi'nde 60 dakikaları görüyoruz. Hakemler maçı durduruyor. Çözüm üretmek gerekiyor. Konuşmalar, görüşmeler Kulüpler Birliği'nde, MHK'de oluyor ama maça gelince hakemlerin çok fazla oynatmamak istemesi.. Rakiplerin de istediği şekilde rahat zaman geçiriyor. Topun oyunda kalma süresi düşüyor. Hakemin genel yönetimini eleştiremeyiz ama topun oyunda kalma süresini uzatabilirdi. Uzatmalar çok kısaydı, az oynandı." ifadelerini kullandı.

HAKEMLERE DESTEK AÇIKLAMASI

Son dönemde yaşanan bahis skandalı ile ilgili hakemlerin zor günler geçirdiğini savunan Okan Buruk destek açıklamasında bulundu. Hakemlere destek olunmasını isteyen Buruk "Hakem, maçı doğru şekilde hızlandırabilirdi ama istemedi. Bunu seviyor. Öyle bir niyetleri yok. Maçın yavaşlaması hakemlerin işine geliyor, mutlu oluyorlar. Eleştirim zamanla ilgili. Maçı kötü yönetmedi. İki takımın da itirazları, istekleri oldu. Hakemler de zor dönemden geçiyor. Hepsine destek olmalıyız. Benim açımdan bakarsanız, 48 dakika oynanan maçtan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Orada top 60 dakika oyunda kalacak. Türk takımları bunda zorlanıyor. Bu da bizim zorlandığımız yer. Yoksa hakem yönetimiyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum." diye konuştu.