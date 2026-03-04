Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Okan Buruk, maçın ilk yarısında 2 gol bulduklarını belirterek, "Bu yarıda oynadığımız oyunu ikinci yarıda biraz daha devam ettirdik. Maç sonuna kadar skoru koruyarak da kazanmasını bilen taraf olduk." dedi.

Karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Buruk, "Kupada 4 galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Ligdeki liderliğimiz, Avrupa'daki son 16'ya kalışımız ve Türkiye Kupası grup aşamasını birinci olarak bitirmemiz psikolojik anlamda bizi daha da güçlendiriyor. Hedefimiz 3 kupada da en iyisini yapabilmek." diye konuştu.

Galatasaray taraftarlarına karşı sorumluluklarını bildiklerini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"Bugün stada gelerek bizi destekleyen, dün havalimanına gelen ve otelin önünde büyük bir gösteri yapan Galatasaray taraftarına layık olmak için elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu hafta sonu lig, önümüzdeki hafta içi de Şampiyonlar Ligi'nde devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız."

Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "Oynadıkları oyundan dolayı başarılar diliyorum. İyi oynuyorlar. Kendi sahalarında özellikle bunu net bir şekilde gösteriyorlar. Bugün kazanan biz olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.