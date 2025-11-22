Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı gergin anlara sahne oldu.

Maçta 32. dakika oynanırken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Gençlerbirliği'nde Oğulcan Ülgün'ün sakatlanarak yerde kaldığı pozisyon sonrası Galatasaraylı futbolcular topu taca atmadı. Okan Buruk ve Volkan Demirel, bu pozisyon sonrası saha kenarında tartışmaya başladı. İki teknik adam da birbirlerine doğru yaklaşırken, araya dördüncü hakemin girmesiyle tartışma büyümeden önlendi.

Aynı dakikada Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ve Gençlerbirliği'nin sağ beki Thalisson arasında da gerilim yaşandı. Kafasına çarpan top sonrası kendisini yere bırakan Thalisson'un üzerine yürüyen Kazımcan Karataş, topun Brezilyalı futbolcunun sırtına çarptığını söyledi. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Kazımcan Karataş, Thalisson'a bir şeyler söylerken, Brezilyalı futbolcu bir anda ayağa kalktı. Araya diğer futbolcuların girmesiyle gerginlik sona erdi.

Yaşananların ardından hakem her iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.