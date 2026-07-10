Takvim yaprakları 24 Haziran 2022’yi gösterdiğinde Galatasaray’ın başına geçen Okan Buruk, rekorlarla dolu unutulmaz bir 4 yıl geçirdi. Üst üste gelen şampiyonluklar ile adeta yeni bir hanedanlık kuran tecrübeli hoca, 5. yılına girerken yeni bir rekorun sahibi olmaya hazırlanıyor. 1478 gündür Aslan’ın başında olan Buruk, en uzun süre aralıksız olarak bu koltukta oturan Fatih Terim’i geride bırakacak.

TERİM’İN 1480 GÜNÜ VAR

22 Aralık 2017’de Galatasaray’daki dördüncü dönemine başlayan İmparator’un son macerası 1480 gün sürmüştü. Bir süredir efsane teknik adamı takipte olan Okan Buruk, kısa süre içinde Galatasaray tarihinde kesintisiz olarak en uzun süre koltukta oturan isim olacak. 53 yaşındaki hoca ayrıca bu sezon üst üste 5. şampiyonluğu alarak 4’te 4 yapan Terim’le paylaştığı zirvenin tek hakimi olmayı hedefliyor.