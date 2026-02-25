Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus'u İstanbul'da 5-2 deviren temsilcimiz Galatasaray, İtalya'da avantajını kullanarak son 16'ya kalmak istiyor. Allianz Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Portekizli Joao Pinheiro yönetecek.

CİMBOM 2 FARKLI YENİLGİDE BİLE TUR ATLIYOR

RAMS Park'taki maçı Sara, Lang (2), Sanchez ve Boey'in golleriyle 5-2 geçen Sarı-Kırmızılılar, beraberlik veya 1-2 gol farkla yenilgi halinde dahi direkt olarak tur atlayacak. 3 farklı mağlubiyette maç uzayacak ve 4 veya daha farklı yenilgide ise İtalyanlar turu geçecek.

Temsilcimiz, son 16 turuna kalması halinde İngiliz ekiplerinden Tottenham veya Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, 5-2'nin İtalya'daki rövanşında ilk maçta kazanan kadroya fazla dokunmadan, iki değişikliğe gideceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılarda ilk maçın yıldızlarından olan Gabriel Sara yerine defansif yönü daha kuvvetli olan Mario Lemina'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Yunus Akgün'ün yerine ise sakatlığını atlatan Leroy Sane'nin 11'de başlaması öngörülüyor.

Cimbom'un muhtemel ilk 11'i şöyle:

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Lang, Barış, Osimhen.

Juventus'un muhtemel ilk 11'i ise şu şekilde:

Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Conceiçao, McKennie, Kenan.