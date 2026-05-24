Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken gidecek isimleri de belirlemeye çalışıyor.
Teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunların ardından sezon başında kiralık olarak gönderilen Victor Nelsson, sarı-kırmızılıların gelecek sezon planlamasında yer almıyor.
‘G.SARAY HARİCİ OYNAMAM’
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray yönetiminin, Nelsson'u Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor'a önerdiği iddia edildi. 25 yaşındaki savunmacının, "Türkiye'de Galatasaray dışında başka bir takımda forma giymek istemiyorum" diyerek teklifi reddettiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların oyuncu için yurt dışından yeni kulüp arayışlarına başladığı ifade edildi.