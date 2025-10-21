Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı.

Deneyimli teknik adam Okan Buruk, Liverpool maçı ile yakaladıkları ivmeyi sürdürmek istediklerini aktardı. Devler Ligi'ne iyi başlamadıklarını ancak hatalarını telafi ettiklerini hatırlatan Buruk "Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamadık ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yine aynı konsantrasyonla sahada olacağız ve 6 puana gelmek istiyoruz. Çok başarılı bir takımla oynayacağız. İyi hazırlanmamız, maçı iyi yaşamamız gerekiyor. Taraftarlarımızı yine maça bekliyoruz" dedi.

'RAKİBİMİZİ ÖNEMSİYORUZ'

Bodo/Glimt'in ciddiye alınması gerektiğini hatırlatan Buruk, "Her maçın, her takımın hikayesi farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde sadece Tottenham'ı yenmedik, evimizde ilk üç maçı da kazandık. Rakibi önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo'yu oyuncular çok izleyemiyor, Liverpool'u herkes izliyor. Bizim gibi takımları... Yani Türkiye Ligi izlenmediği için... Bodo gibi takımları çok izlemedikleri için form durumunu bilmiyorlar. Bizim için Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma olacak" ifadelerini kullandı.

'SON MAÇINI İZLEDİM'

Kadro seçimine ilişkin ifadeler de kullanan Okan Buruk, "Şu anda çok güçlü bir kadroya sahibiz. Benim için de seçim yapmak çok zor. Çok zor kararlar veriyorum. Psikolojik olarak da bazen verdiğiniz kararlar sizi zorluyor. Çünkü her oyuncu oynamak istiyor. İlk 11 dışında sonradan oyuna alacağımız isimlerin de çok büyük önemi var. Bodo/Glimt'in son maçını izledim. 5 gol attılar ama çok pozisyon verdiler. Zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi ile kendi ceza sahalarında savunma yaptılar. İyi hücum yapıyorlar ama zaman zaman takım savunmasını da ön plana çıkartabiliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

İLKAY-SANE UYUMU

Deneyimli çalıştırıcı İlkay ile Sane'nin uyumuna da dikkat çekti. İlkay'ın profesyonelliğini ön plana çıkaran Buruk "İlkay Gündoğan kısa sürede bize adapte oldu. Leroy Sane ile birlikte en çok maç oynayan oyuncularımızdan biri. Galatasaray'a gelmek için önemli çaba sarf etti. Tuttuğu takım bir kere... Burada olmak onun için çok farklı. Bu hayalini yaşıyor. Çok önemli oyunculara ve karakterlere sahibiz. Onlar da İlkay'ı çok kısa sürede içlerine aldı. İlkay böylece kısa sürede bizim için önemli figür oldu. Sezona bizle başlamadı, hazır gelmedi ama oynadıkça performansı yukarı gitti. Burada olmasından dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

SİNGO'NUN DURUMU

Oynadığı maçlarda büyük etki yaratan Singo'nun uzun süredir sakatlık nedeniyle formasından uzak kalması Galatasaray'ı zorlamıştı. Teknik Direktör Okan Buruk, yeni transferin sahalara dönüş tarihi içinse "Singo'nun en az iki haftası daha var. Erken oynatıp risk almak istemiyoruz. Gidişata göre bakacağız." ifadelerini kullandı.