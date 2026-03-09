Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Okan Buruk, rakiplerinin duran toplardaki üstünlüğüne vurgu yaptı. Sarı kart sınırındaki 7 oyuncusuna da dikkat çeken Buruk'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle oldu:

"Duran toplarda çok iyiler. Hücum duran toplarında van Dijk gibi etkili isimleri var. 5 tane uzun oyuncuları var. İyi atan, iyi vuran oyuncuları var. Buna önlem almamız gerekecek. Her takıma karşı çalışıyoruz, bugün de buna çalışacağız. Bir yandan ofansif duran topların dönüşünde de çok gol yiyorlar. Orayı da değerlendirmek gerekiyor.

"TRANSFERLERDEN ÇOK MEMNUNUM"

Transferler kadromuzu daha da güçlendirdi. Hepsinden memnunum. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar. 5 tane transfer yaptık ve 5'i de karakter olarak, oyuncu olarak kendilerini Galatasaray'a ait hissediyorlar. Kadro kalitemizi artırmış olduk. Şampiyonlar Ligi tecrübemiz arttı, özgüvenimiz yüksek. Pozitif olan birçok şey var. 90 dakika içerisinde yapacağımız kaliteli işler sonucu belirleyecek. Takım olarak oynamalıyız, beraber savunma yapmalıyız. Bu tür maçlarda en önden itibaren doğru savunma yaparak, rakibe karşı şanslar yakalayabilirsiniz. İlk maçta da şanslar yakaladık. En iyisini yapmaya çalışacağız.

"RAKİBİMİZ ÇOK KALİTELİ"

"Rakibimiz çok kaliteli. Size hep tehlikeli cevap verebiliyorlar. Sezon başında son dakika golleriyle çok maç kazandılar. Wolves'a son dakika golüyle kaybettiler. Alacağımız riske göre bu değişir. İki maç oynayacağız. İki maçın sonucu önemli. Birinci maçı en doğru şekilde bitirmemiz önemli. Maçın başı ve bitişi aynı olmalı. Başlayan, devam eden, bitiren oyuncular önemli. Çok önemli bir kadromuz var. Kadro yaparken zorlanıyorum. Sarı kart sınırındaki 7 oyuncuyu da düşünüyorum, riski nasıl azaltırım diye. Yarı finalden sonra silinecek, inşallah oraya kalırız ama bu kartlarla birlikte oynamak zor bizim için."

7 OYUNCU SARI KART LİSTESİNDE

Galatasaray'da Liverpool karşılaşması öncesinde Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen olmak üzere 7 oyuncu kart sınırında. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk da sınırdaki isimler arasında. Buruk dahil 8 isim, İstanbul'da kart görmeleri halinde İngiltere'deki rövanşta sahada yer alamayacak. Sarı-Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalması halinde ise mevcut sarı kartlar sıfırlanacak.