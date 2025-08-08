Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasındaki Gaziantep FK maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Derrick Köhn'ün takımdan ayrılacağını belirten Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazımcan Karataş da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık."
Derrick Köhn geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de kiralık olarak geçirmişti.