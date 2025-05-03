Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Net Global Sivasspor'u 4-1 yendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda galibiyeti değerlendirdi.

Eren Elmalı'nın sakatlık durumuna değinen Buruk, "Erken bulduğumuz goller maçın kalanını rahat oynamamızı sağladı. Kart cezalarını azaltmaya çalıştık. Eren Elmalı'nın durumu 2-3 güne belli olur. Rakibimizi kendi sahasında oynattık. Hep önde oynadık. Önemli bir galibiyet aldık." dedi.

'2 KUPAYI DA İSTİYORUZ'

Gelecek haftalar için planlarını açıklayan deneyimli teknik adam "Bu aylar bizim için önemli, değerli. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında girdiği mayıs ayında galibiyet oranı yüksek. Stat derbi maçı gibiydi. Birçok insan bizi televizyon başından da destekledi. Önümüzde 4 maç ve kupa maçı var. 2 kupayı da kazanmak istiyoruz. Oyuncularımızın enerjisi, konsantrasyonu çok yüksek. Bunu devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

'RİSKE GİRMEDİK'

Victor Osimhen'in kariyer rekoru kırdığı gecede kenara gelmesini değerlendiren Okan Buruk "Osimhen'in kariyer rekorunu yukarıya çekmesini ben engelledim. Hem sakatlık riskinden hem kart cezası olabilirdi. Bir yandan oyuncularımızı korumak için çaba veriyoruz. Kariyer rekoru geliştirmesini engellemiş olabilirim." diye konuştu.

'AZ BİR YOLUMUZ KALDI'

Şampiyonluk yolunda az bir yolları kaldığını aktaran Okan Buruk, “Mayıs ayı geldi. Galatasaray taraftarın heyecanı iki kat arttı. Bugün bunu maçın başından itibaren oyuna yansıttık. Bugün bizi izlemeye gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir ilgi vardı. Bir derbi maçın bilet talebi gibiydi. Oyuncuların isteği, konsantrasyonu, rakibi önemsedik ve özellikle ilk yarıda Galatasaray’ın oyununu ortaya koyduk. Oyunu hep önde oynadık. Rakibimize şans vermedik, önemli şanlar yakaladık. Bizim için önemli bir galibiyet. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Şampiyonluk yolunda az bir yolumuz kaldı. Emin adımlarla devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

3 MAÇI İŞARET ETTİ

Sıradaki 3 maçı kazanarak şampiyon olmak istediklerine vurgu yapan Okan Buruk, “Maç maç bakıyoruz. Rakibimizin maçına çok bakmadan kendi maçımıza odaklanıyoruz. 3 maçlık seriyi kazanarak şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz. Zor bir Trabzon deplasmanına gideceğiz. Kayseri maçı ve deplasmanda Göztepe maçına çıkacağız. Hedefimiz burada kazanarak şampiyonluğu ilan etmek. Rakibimizin yarın puan kaybetmesi bize avantaj sağlayacak. Umarım en kısa zamanda şampiyonluğu ilan edebiliriz. Aynı konsantrasyon ile devam etmemiz gerekiyor. Önemli olan bizim işimizi doğru şekilde yapmamız” dedi.