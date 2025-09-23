Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Kolay bir maç beklemiyorduk. Rakibimiz ligin iyi takımlarından biri ve sezona çok iyi başlangıç yapmıştı. Son iki maç kazanamasalar da oyun ve kadro kalitesi olarak iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarıda zaman zaman baskılara doğru gidemedik. Baskı dizilişimizi biraz değiştirdim. Bence ikinci yarının başı daha iyi oynadığımız, oyuna daha hakim olduğumuz bölümdü. 3-0 sonrası da çok fazla değişiklik yaptık. Yorulan oyuncularımız vardı. Mental yorgunluklar oyuncular için zorluklar çıkarabiliyor. Bence Frankfurt maçındaki farklı mağlubiyet bizi çok üzdü, mental olarak bizi aşağı çekti. Bugün belli bölümlerde yorgunluk hissettik. Bugün önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için sevinçliyiz. Ancak daha iyi oyun oynamamız gerekiyor. Cuma günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacağız. Bugün kazanarak 6'da 6 yaptık ama bu oyunun bize yetmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Frankfurt maçında iyi oynadığımız ilk yarıyı 3-1 geride kapatmıştık, burada iyi oynamadığımız ilk yarıyı 2-0 önde geçtik. Futbolda da bunlar var ama sonuçlardan çok kendi oyunumuza odaklanmamız lazım."

‘FRANKFURT YENİLGİSİNDEN SONRA KAZANMAK ÖNEMLİYDİ’

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır Eintracht Frankfurt yenilgisinden sonra kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig'deki başarının normalleştirilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Buruk, "Türkiye ligini kazanmanın normal bir şey olduğuna katılmıyorum. Bunun için her takım çaba harcıyor, çok büyük yatırımlar ve transferler yapılıyor. Farklı teknik direktörler geliyor. Çok önemli ve kaliteli yabancı teknik adamlar ülkemize geliyor. Süper Lig şampiyonluğunun normal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şampiyonluk çok önemli ve değerli bir şey. Tabii ki siz kazandıkça bazen normalleştiriyorsunuz, insanlar da 'Nasıl olsa Türkiye'de kazanıyorsunuz.' diye düşünüyor ama kazanamayan da var. Her sene her takım şampiyon olmuyor. Bir takım şampiyon çıkıyor. O yüzden ya bunu çok normalleştirmemek lazım ama Avrupa'daki başarıyı ve başarısızlığı da objektif olarak değerlendirmek gerekiyor. Eintracht Frankfurt maçından bize yakışmayacak, üzüldüğümüz, beklemediğimiz, utanacağımız bir skorla dönmenin taraftarın üzerindekini etkisini ölçemezsiniz. Bizden beklenti çok fazla. Kurduğumuz kadro, transferlerimiz ve yaptıklarımıza bakınca beklentinin çok fazla olması normal. Beklentiye neden olan, taraftarımıza ümit veren ama onları üzen de biziz. O yüzden bu konuda kendimizi affetmeyeceğiz ama o maçı unutup tekrar ayağa kalkmak zorundasınız. Bugün kazanmak bu anlamda önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

OSİMHEN NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in 26 Eylül Cuma günü Corendon Alanyaspor ile yapılacak maçta sahalara döneceğini söyledi. Milli takımdan sakat dönen Osimhen'in ağrılarının sürdüğüne değinen Buruk, "Dün antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı. Bugün kontrolleri yapıldı. Ufak ağrıları var. Bunları tolere edip oynaması halinde Alanya'da takımla birlikte olacağını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Ağrıları devam ediyor. Alanyaspor maçında kadroda, Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.