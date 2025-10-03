Bir dizi galasına katılan Okan Buruk, galibiyetin ardından büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Bir Türk takımının Avrupa’da çok önemli bir Premier Lig ekibini yenmesi bizi gururlandırdı. Bu sadece Galatasaraylıları değil, tüm Türkiye’yi sevindirdi. Şampiyonlar Ligi çok zor bir organizasyon. Her ekip bir üst tura çıkmak için her şeyini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Osimhen’in Durumu Netleşti

Buruk, Liverpool maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen’in sağlık durumuna da açıklık getirdi. Beşiktaş derbisine yetişme ihtimalinin sorulması üzerine, “Osimhen’in ciddi bir sıkıntısı yok. Bugün dinlenmesini istedik, yarın antrenmanda bizimle olacak. Uzun süre sonra maça çıktı, doğal olarak yorgunluk ve kramplar yaşadı” dedi.