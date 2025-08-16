Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. Oyundan tam olarak mutlu olmadığını söyleyen Buruk şu ifadeleri kullandı:

'ÇOK İYİ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM'

"İyi başlamadık. Maçın büyük bölümünü çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Devre arası da bunu söyledim. İkinci yarının başında biraz daha hızlı oynadık, rakip ceza sahasına daha yakın oynadık. İlk yarıda daha yavaş oynadık. Maçın devamında giren oyuncularımızla birlikte ofansif olarak daha güçlü oynadık. 11'e 10'ken çok net pozisyon verdik."

'OYUN OLARAK ÜSTÜNE ÇIKMALIYIZ'

"Günay'ın kurtarışı çok önemliydi. Kendi oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. İkinci golü geç bulduk. Karagümrük'ü de tebrik etmek gerekiyor. Mücadele ettiler, isteklilerdi, rakibimizi tebrik etmem gerekiyor. Oyun olarak bunun üzerine çıkmalıyız. Sonuçtan mutluyum, gollerden mutluyum, önemli bir galibiyet."

'ICARDI'NIN SÜRESİNİ ARTTIRMALIYIZ'

"Icardi'nin gol atması bizi mutlu etti ama bu oyunun çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Daha önce oynadık. Bütün oyuncularımın hep birlikte oynadığı maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi başlayacak, ondan sonra rakibe göre kadromuzu oluşturuyoruz. Hepsinin bir arada oynadığı zaman da olacak."

"Icardi'nin yavaş yavaş sürelerini arttırmalıyız. Ciddi bir sakatlıktan döndü. Sürelerini doğru bir şekilde planlamamız gerekiyor. Bu istek, bu tutku da çok önemli. Osimhen ve Icardi girdikten sonra oyunumuz çok daha yukarıya gitti."