Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, hakemlere tepki gösterdi.

Penaltılarının verilmediğini iddia eden Buruk "20. dakikada verilmeyen penaltımız var. Maçı kırabilecek, maçın skorunu erken kırabilecek bir penaltıydı. 4 hakem de kötü günündeydi bugün. Hem Galatasaray hem Beşiktaş bugün hakem yönetiminden mutsuz. Genel olarak hakem yönetimlerinden mutlu değiliz. Hakemlerin kötü yönetimini düzeltmesi için artık bir şeyler yapılması gerekiyor! TFF'nin elinde bu. MHK başkanını görmüyoruz hiç, gündeme gelmiyor. Her maç sonrası iki takım da hakemlerden mutsuz." diye konuştu.

'MAÇA SEVİNEMEDİM'

Cezalıların sayısına da değinen Buruk "Bir sonraki lig maçında eksiklerimiz olacak, ben olacağım yani bana da saçma bir kart. Dördüncü hakeme 'biraz daha oynat istersen' dedim, hakemi çağırdı ve sarı kart gösterdi. Bu kadar iletişimleri kötü. Maçtan sonra maça sevinmedim açıkçası. Durup dururken sarı kart gösterip cezalı duruma düşürüyorlar!"