Galatasaraylılar artık Kadıköy’de çok mutlu… Bu deplasman Okan Buruk’un göreve başlamasıyla birlikte çok kolay hale geldi. Son olarak ezeli rakibini 2-1 yenerek Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkan Cimbom, Kadıköy’de bir sezon içinde oynanan iki resmi maçı da kazanarak, Ülker Stadyumu’nda bir ilki gerçekleştirdi.

RESMİ MAÇLARDA İLK

Sarı kırmızılılar 1987/88 sezonunda TSYD Kupası ve lig maçlarında Kadıköy’de kazansa da bir sezonda iki resmi zafer bugüne kadar hiç gerçekleşmemişti. Bu tarihi başarıda Teknik Direktör Okan Buruk’un etkisi büyük. Göreve geldikten sonra Kadıköy’deki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

PEP’TEN SONRA BURUK

Başarılı çalıştırıcı aynı zamanda Jose Mourinho’yu da bir sezonda iki kez deplasmanda mağlup eden ikinci teknik direktör olarak tarihe geçti. Daha önce bu başarıyı Pep Guardiola, 2011/12 sezonunda Real Madrid’e karşı iki kez Santiago Bernabeu’da kazanmıştı. Okan Buruk, 14 yıl aradan sonra bu başarıya ulaşan ilk isim oldu.