Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında RAMS Park'ta oynanan derbi mücadelesi 1-1 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbinin hakemi Yasin Kol'un kararlarını eleştirdi.

Okan Buruk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakem hatalarına da değinmek gerekiyor. Özellikle ikinci yarıda çok net bir pozisyonda, üç pas yaptıktan sonra Sayın Yasin Kol oyunu durdurdu. Bu bence inanılmaz bir karar. Arda Kardeşler’in durdurmasıyla Yasin Kol’un durdurması arasında ne fark oldu, inşallah bize birisi anlatır. Çünkü bu, geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylarla çok benzer. Oyun devam ederken, üç pasta oyunu durdurması büyük bir fiyaskoydu. Aynı şekilde oyuncu değişikliğinde de benzer şeyler oldu. Oyuncu girdi, oyun devam etti, sonra tekrar durdurdu ve oyuncu değişikliği yaptı. Bugün hakemlik adına çok acemi kararlar gördüğümüzü düşünüyorum. Tabii ki bunlar düzeltilebilir şeyler. İnşallah en kısa zamanda düzeltecekler. Bununla ilgili eğitim aldıklarını da biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda televizyonda da gördük; yurt dışından gelen iki isim onlara eğitim veriyor. İnşallah bu eğitimler sonunda hepimizi mutlu eder."

"PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZÜLDÜK"

Karşılaşmayı da değerlendiren Okan Buruk, şunları söyledi:

“Maç beklediğim gibi başladı. Rakip topu bize bıraktı; maç öncesinde de söylemiştim, özellikle Rafa Silva’yla geçiş hücumlarına kalktılar. Birinci golü yedik; bence orada savunmaya koşuşumuzda rakibi önemsemedik, rakibin koşusuna cevap vermedik. Yine Barış ve Ismael Jakobs’un ikili oyununda savunma olarak oraya biraz daha sıkışabilirdik. Yani sadece Orkun’un oraya koşusuna doğru cevap vermemiz gerekirdi. Böyle bir pozisyon verdik ve böyle bir gol yedik. Tabii ki gol yiyerek başladık.

Özellikle sol tarafı iyi kullanmak istedik. Rakibin sol kanattaki savunma zaafından biraz daha üretim yapabilirdik aslında. İstemediğim şey, yine savunmada uzun toplar oldu. Bir uzun topta Singo sakatlandı. Birkaç tanesini dışarı attık. Yani top bizde kalsa, doğru çevirsek… Bunu ne zaman yaptık? Aslında on kişi kaldıktan sonra. Sahaya doğru yayıldık, kaleciyi +1 olarak kullandık. Rakiple 11’e 11’de top bizdeyken eşitlenmek için Uğurcan’ı biraz daha iki stoperimizin arasına aldık. 10 kişi kaldıktan sonra çok daha üstün, çok daha rahat, çok daha iyi oynadık. Daha fazla ürettik, gol bulduk ve bence önemli bir mücadele örneği gösterdik. Yani bir kişi eksikken de, gerideyken de neler yapabileceğimizi, ne kadar üstün oynayabileceğimizi gösterdik.

Maç bittiğinde baktığımızda hem toplu oyunda hem attığımız şutlarda hem pas isabet yüzdesinde birçok şeyde rakibimizden öndeyiz. Bu, iyi tarafından bakmamız gereken nokta; ama diğer yandan da, dediğim gibi, maçın başında üretkenliğimizin düşük olması ve rakibimize geçiş şansı vermemiz, üzüleceğimiz taraf. Oyuncularımın mücadelelerinden dolayı gurur duyuyorum. On kişi, on bire karşı bütün maç mücadele ettiler. Çok da zor bir maçtan çıkmamıza rağmen bugün çok önemli bir mücadele örneği sergilediler. Maçı da kazanabilirdik; ürettiğimiz pozisyonlar vardı. Günün sonunda puan kaybettiğimiz için üzüldük. Yine de ortaya konan mücadele çok önemliydi.”