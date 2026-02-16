Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi Barış Alper Yılmaz ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk’un açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Juventus'un iyi oyuncuları olduğunu, iyi bir teknik adamlarının olduğunu biliyoruz. Zor dönemden geçiyorlar. İyi oynuyorlar ama kazanamadıkları karşılaşmalar oldu. İki takımın da hedefi turu geçmek. Çok zor maçlar olacak. Kendi sahamızda kazanarak, avantaj elde etmek istiyoruz. Bu tur ilk maç bitemeyecek. İki maçlık oyun ve iyi bir kadro planlaması yapmamız gerekecek. İnşallah ilk maçı kazanır ve taraftarlarımızla kutlarız."

SANE AÇIKLAMASI

Leroy Sane’nin sakatlığını atlattığını duyuran Okan Buruk, "Leroy Sane dün de tam antrenmana çıktı. Bugün de çıkacak. Yarın oynayabilecek oyunculardan biri olacak." İfadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER: ŞAMPİYONLAR LİGİ BİR VİTRİN

Taraftarlarımıza güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz. İnşallah Juventus karşılaşmasını kazanırız. "Şampiyonlar Ligi, futbolcular için bir vitrin. Herkes burada en iyi şekilde kendini göstermek ister."

"Kenan Yıldız ile konuşmadım ama takipleşiyoruz. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir oyuncu. Umarım Dünya Kupası'na gideriz. Bize karşı iyi oynasın ama biz kazanalım."