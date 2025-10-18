Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek ligde yoluna namağlup lider olarak devam etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı sonrası konuştu.

'KARTLAR ZORLADI'

İlk yarıda gördükleri kartların sayısını değerlendiren Buruk "İlk yarı rakip topun arkasına geçti. Baştan çözemesek de sonra ürettik. Zemin çok kaygandı, iki takım için de zordu. Ürettik, ilk yarı sonlarına doğru skoru bulduk. İkinci yarı ofansif anlamda rakibin hamleleri oldu. Çok fazla sarı gördük ilk yarıda. Bu da riskli duruma soktu oyuncularımızı.

Bugün daha dinlenik, bizle daha çok çalışmış arada oyuncularla başladık. 70'te değişiklikler yaptık. Rakibimizin zorlamaları oldu ama net kaçırdığımız pozisyonlar vardı. 3'ü bulup maçı bitirebilirdik. İyi bir takıma karşı kazandık. İyi kurulmuş bir kadro var, Göksel Başkan'ı tebrik etmek lazım. Lige göre çok iyi bir kadro. Çok başarılı olacaklar. Nuri Hoca'nın da iyi bir teknik adam olacağını düşünüyorum. İyi bir kadro, iyi bir takıma karşı, zor bir deplasmanda 3 puan almak değerli. Gol beklentimiz, rakip ceza sahada topla buluşmalarımız iyiydi. Bu dönem için çok fazla değişiklik vardı 11'de. Buna rağmen iyi iş çıkardık." dedi.

HAKEM SÖZLERİ

Okan Buruk, mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'ı da eleştirdi. Atilla Karaoğlan'ın iki takımı da zorladığını ifade eden Buruk "İki takım için en büyük zorluk... Atilla Hoca... İki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı Atilla Hoca. Allah herkese sabır versin. Çok kart gördük ilk yarı, bizi çok etkiledi. Doğruyu yanlışı tam olarak bilmiyorum, seyretmek lazım, benim gördüğüm kart yanlıştı. Hakeme 'okey' yaptım, bana sarı kart gösterdi. Dünyada ilktir bu. Protestom da yoktu, kararıyla ilgili bir şeyim yoktu." diye konuştu.