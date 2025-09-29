UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi The Athletic'e Jose Mourinho hakkında konuştu.

'BİR OYUNCU GİBİYDİM'

Geçtiğimiz sezon Mourinho ile aralarında yaşanan rekabete ilişkin sorulara yanıt veren deneyimli teknik adam, Portekizli çalıştırıcıya karşı büyük bir mücadele verdiğini aktardı. Mourinho'ya karşı mücadele etmenin zorluğunu aktaran Buruk "Geçen yıl Türkiye'de Mourinho'ya karşı benim için büyük bir mücadeleydi. Genellikle Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oynar veya Galatasaray, Manchester City'ye karşı oynar. Ama bir teknik direktör olarak, özel bir şey yaratırsam, Pep'e karşı bir şeyler başardığımı söyleyebilirim." dedi.

Aralarında yaşanan gerilime de değinen Okan Buruk "Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm. Biraz abarttım. (Burun sıkma olayı). Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle tokalaşıyordum, diğer tarafa geçip zaferimizi kutluyordum, o da yanıma geldi. Normalde maçtan sonra tokalaşmak için görüşürdük." ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİYİM'

Jose Mourinho'dan saha dışında da mücadele etme huyu olduğunu ifade eden Buruk "Mourinho ile karşılaşmak çok zordu. Fenerbahçe'ye imza attığında çok konuşmaya başladı. Tarzını biliyoruz. Sadece saha içinde oynamıyor. Saha dışında da oynamak istiyor. Birçok şey denedi ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyonluk kazandık. Onları kendi sahalarında iki kez yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk." dedi.

Okan Buruk, Mourinho'nun kendini geliştiremediğini de belirterek şu sözleri sarf etti: "Eskisi gibi odaklanamıyor. Futbola eskisi gibi bakmıyor. Teknik direktör olarak tarzını hiç değiştirmedi. Gerçekten önemli bir karakter, gerçekten önemli bir karizması var ama futbol açısından her yıl kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Belki de onun için sorun, teknik direktör olarak kendini geliştirmemiş olması."