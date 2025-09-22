5-1’lik ağır Frankfurt yenilgisi sonrası Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, kadroya neşteri vuruyor. Buruk, Konyaspor karşısında farklı bir 11’le sahaya çıkmayı planlıyor.

Bekleneni veremeyen Sane, yorgun olan Sallai ve Eren’in kulübeye çekileceği öğrenildi. Cimbom’un hocası, savunma ikilisini de değiştirecek. Abdülkerim ile Sanchez, stoper hattında görev alacak. Singo ise sağ bekte forma giyecek. Sane’yi kulübeye çekip yıldız futbolcuya gözdağı verecek olan deneyimli hocanın ileri uçta Icardi’ye şans vermesi bekleniyor. Barış Alper ise kanatta görev alacak.

TEK RAKİBİ KENDİSİ

Ligde son 42 maçın 36’sını kazanan Galatasaray (5B ve 1M), son 13 karşılaşmanın tamamın dan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bugün kazanırsa lig tarihindeki en uzun ikinci seriyi (Ekim 2022 Mart 2023 arasında 14 maç) tekrarlayacak.