Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 mağlup oldukları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İptal edilen gollerine ilişkin sert ifadeler kullanan Buruk "İkinci yarıda attığım golün iptalinden sonra... Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu." dedi.

'KAZANMAMIZ GEREKİYORDU'

Konyaspor'u tebrik eden Okan buruk, hakem yönetiminin yanı sıra oyunlarını da eleştirerek "Konyaspor'u tebrik ediyorum. Rakibimizi kutlamak istiyorum. Biz yeteri kadar iyi olsak, 1-2 golümüz de verilmese biz yine kazanırdık. Biz Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik. Kritik bir hata, özellikle maç 0-0'ken. Bizim adımıza üzücü bir hata. Hakem kötü yönetse, hakem her şeyi aleyhimize yapsa da kazanmamız gerekiyordu. Her şeyi göz önüne almalıyız bundan sonra. Kazanmak için daha iyi olmamız gerekiyor." diye konuştu.

'OSIMHEN'IN OLMAMASI ÖNEMLİYDİ'

Osimhen'in yokluğuna da değinen Buruk "Osimhen'in olmaması önemliydi. Icardi maça son anda yetişti. Dünkü antrenmanı yarım bırakmıştı, sırt ve boynunda tutulma vardı. Başlatalım mı başlatmayalım mı diye düşündük. Devre arasında hem ön alan baskısı hem de özellikle Konyaspor önde oynamaya çalışıyordu, Barış'ın savunma arkasına koşularını düşündük, olmadı. Takım olarak hep geriye döndük.

Zemin kötüydü. Bu zeminde pas yapmak çok zor. Savunma arkası koşular yapamadık. Gol atmaya daha çok çalışmalıydık. İkinci yarı 2 şut atmışız. Rakip kaleye hamle yapmalıydık. Herkes geriye gelip almaya çalıştı. Paslar da yetmedi. 3. bölgede daha çok üretmeliydik. Mağlubiyet nedenlerinden biri bu." ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM YANITI

Okan Buruk, kendisine yöneltilen yabancı hakem ve VAR hakemi talebiniz olacak mı sorusuna ise "Bununla ilgili kulübümüz gerekli girişimi yapacaktır. Bu direkt benim işim değil!" yanıtını verdi.