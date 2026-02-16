Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçından önce İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcının Hakan Çalhanoğlu sözleri sarı kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı. Okan Buruk’un açıklamaları şu şekilde:

‘KADROYU SEÇMEK KOLAY DEĞİL’

"Victor Osimhen'i transfer ettiğimizde, iki forvetle oynamaya karar verdim ama sonra Mauro Icardi sakatlandı. Şimdi ikisi de formunun zirvesinde ve birlikte oynayabilirler. Leroy Sane ve Noa Lang gibi oyuncuları da kadromuza kattık. Sizi temin ederim, kadroyu seçmek hiç kolay değil."

'BELKİ İTALYA’YA DÖNERİM'

“Tabii ki Serie A'yı takip ediyorum. Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönerim.”

HAKAN ÇALHANOĞLU AÇIKLAMASI

"Inter, şampiyonluk için favori olmaya devam ediyor. Chivu harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlıyor. Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Şöyle söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz."