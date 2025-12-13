Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Icardi bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Çok fazla speküle ediliyor. Biz Icardi'ye çok güveniyoruz. Galatasaray için çok önemli ve değerli. Taraftarımız da bu sevgiyi gösteriyor. Taraftarımız 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken gol atması da çok güzel oldu.

Çok fazla ürettik, erken goller bulduk. Oyun kurmada iyi işler yaptık. İkinci yarının sonlarında rakibimize ilk kez geçiş fırsatı verdik. Acele ettiğimiz toplar oldu. Devre arasında bununla ilgili konuştuk ve topa sahip olduk. Yunus uzun zaman sonra ilk 11'de başladı ve üretkenliğimiz artırdı. Icardi girdikten sonra çok iyi oynadı ve golle bitirdi. Bütün takım olarak iyi performans gösterdik."