Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u Boey, Torreira ve Osimhen'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Alanyaspor'un tek golü ise Mounie'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı son 16 play-off turunda 120 dakikalık Torino deplasmanından gelen Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ligdeki galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool eşleşmesiyle ilgili ilk kez değerlendirme yaptı.

Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları şöyle oldu:

"Otomatikleşmiş bir takımla oynadık. Sağ açık ve sol açığı yer değiştirerek maça başladılar. Alanyaspor'a karşı adam adama önde baskı yapmak istedik, arkada oyunu iyi kuran bir üçlüleri var.

Yediğimiz golde sağ ve sol kanatta yanlış takipler yaptık. 120 dakika oynayıp bu maça çıktık, dinlenmiş bir takıma karşı oynadık.

"OYUNCULARIM FEDAKARCA OYNUYOR"

Şampiyonlar Ligi, lig maçı, kupa maçı oynamak çok hoşuma gidiyor ama oyuncular için bazen iyi olmayabiliyor. Oyuncularım fedakarca ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar.

Seyircilerimizin desteğiyle birlikte gücü hissettik. Bizim için önemli bir galibiyet oldu çünkü çok kritik bir dönem. 120 dakikanın üstüne bir maç, bizim için zordu.

"DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Bu zorlu fikstürün içinde çok şükür sakatlık olmadan bugünü tamamladık. Oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kalıyoruz, oyuncularımızı korumak istiyoruz bir yandan. Bazen maç-maç oyuncu değiştiriyoruz çünkü formda ve sağlıklı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu riskleri almak zorundayız çünkü hem oyuncuları kaybedebiliriz hem de maç kaybedebiliriz.

Hem çok transfer yapalım hem kadromuz geniş olsun ama hep aynı oyuncularla oynayalım demek olmuyor. Zaten oyuncularımızın hepsi çok önemli, hepsi milli takım oyuncusu.

"ELEŞTİRİYİ HAK ETTİK"

Skordan bağımsız Juventus maçında oynadığımız oyun eleştiriyi hak ediyordu. İstemediğimiz, düşünmediğimiz, özellikle 11'e 10 oynadığımız oyun eleştiriye açıktı. Burada teknik direktör de oyuncular da eleştirilir. Her maçın zorluğu ve atmosferi farklı. Bu tür maçları devamlı oynamıyoruz. İlk maçı 5-2 kazandınız, ikinci maça hangi psikolojiyle gideceksiniz... Her zaman oynanan maçlar değil, psikolojisi değişik olabiliyor.

11'e 10'dan sonra kafa karışıklığı oldu. Rakibin taraftarıyla birlikte bizden daha iştahlı olması da etkiliydi. İlk golden sonra oyuna sarılıp istediler, biz cevap veremedik. Ben de soyunma odasında gözden geçirdim, oyuncularımla da tekrar konuştuk. İstemediğimiz bir şeyi yaşadık ama bu da bir tecrübe.

"LİVERPOOL TANIDIĞIMIZ BİR TAKIM"

Bir sonraki tur için bizim için çok büyük bir ders oldu. Bu da Liverpool maçı. Daha önce oynadık, tanıdığımız bir takım. Çok oyuncu değişiklikleri olmadı.

Beşiktaş maçı cumartesi, salı günü Liverpool. Belki 4'üncü gün olsaydı daha 'fresh' çıkabilirdik. Arada Başakşehir sonra tekrar Liverpool. Üst düzeyde 4 maç oynayacağız.

En güçlü halimizle önce Beşiktaş maçından çıkıp sonra Liverpool maçını oynayacağız ama ilk hedefimiz Beşiktaş maçı."