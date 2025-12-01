Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Saat 20:00'de Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde savunma hattında eksikleri bulunan sarı kırmızılı ekipte teknik heyet, çözümü buldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk sağ bek konusunda kararını verdi.
SANCHEZ'E GÖREV VERECEK
Okan Buruk'un Singo ve Sallai'nin yokluğunda dev maçta sağ bekte Davinson Sanchez'e şans vermesi bekleniyor. Başarılı teknik adam stoperde ise Mario Lemina'ya görev verecek.
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçının son bölümünde de Davinson Sanchez'i sağ bekte denemiş ve performansından memnun kalmıştı.
Stoperde ise Lemina'nın yanında Abdülkerim Bardakcı'yı oynatmayı hedefleyen Okan Buruk, sol bekte formaya en yakın isim olarak Kazımcan Karataş'ı belirledi.