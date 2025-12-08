Galatasaray yarın Şampiyonlar Ligi’nde kritik Monaco sınavına çıkacak. 3 puan ilk 24 kapısının ardına kadar açılması, beraberlik avantajın korunması demek. Mağlubiyet işleri çok zorlaştıracak. Çünkü Cimbom’un sonraki iki sınavı Atletico Madrid ve Manchester City ile. Teknik Direktör Okan Buruk işi Fransa’da bitirmek istiyor. Planlarını galibiyet üzerine kuran başarılı çalıştırıcı Fenerbahçe’ye karşı uyguladığı stratejisini tekrarlayacak.

TAŞLAR YERİNDEN OYNAYABİLİR

Zaten Buruk’un elinde fazla bir seçenek yok. Singo ve Jakobs’un sakatlıkları özellikle sağ ve sol bekteki krizi derinleştirdi. Davinson yine defansın sağına çekilecek, sol bekte ise Kadıköy’de cezası nedeniyle forma giyemeyen Sallai olacak. Burada Lemina’nın durumu kritik. Sakatlığı süren Gabonlu yıldız yetişirse stoperde oynayacak. Aksi halde taşlar yerinden oynayacak. Barış’ın sağ bekte görev alması, Berkan’ın ilk 11’e monte edilmesi gündeme gelebilir.