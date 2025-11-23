Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi. Karşılaşmaya Okan Buruk’un değişiklikleri damga vururken Yusuf Demir’in performansı oldukça eleştirildi.

Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, 17. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Bu dakikada oyuna giren Yusuf Demir, devre arasında kenara alındı ve yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı. İlk yarıya eklenen 5 dakikalık uzatmayla birlikte sahada yalnızca 33 dakika kalabilen Yusuf Demir hücum bölgesinde etkili olmakta zorlandı. Sarı kırmızılı taraftarların, oyuncu değişikliği sırasında Yusuf Demir'in adı anons edilirken yuhalaması dikkat çekti.

MAÇ SONU BURUK’TAN YUSUF AÇIKLAMASI

Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından Yusuf Demir hakkında şöyle konuştu: “Yusuf Demir, bugün kafa olarak hazır değildi. Şansı vardı kendini gösterebilirdi ama olmadı. Kazımcan gibi bir örnek vardı o da uzun zamandır oynamıyordu ama çıktı kendini gösterdi."