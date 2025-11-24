Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefleri hakkında konuşan Buruk, “Şampiyonlar Ligi'nde hedefler belli. Son 3 maçta 3 galibiyet, bu maç da çok değerli. Hayallerimize yürümek için Galatasaraylılar ve tüm Türkiye için kritik bir karşılaşma. Bundan önceki maçlardaki atmosferi kendi stadyumumuzda, en maksimum derecede yaratıp kim oynarsa oynasın, kim başlarsa başlasın fiziksel, mental ve kalite olarak da biz bu isteği sahada ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bizim için büyük bir şans. Oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. Özel insanlar, özel futbolcular. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında gösterdik, istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Liglerinde liderler. PSV'ye karşı kazandılar ve sonraki 3 maçta yenildiler. Çok organize ve fiziksel olarak güçlü bir takım. Kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamamız için bir neden yok." İfadelerini kullandı.

OSIMHEN’DE SON DURUM NE?

Osimhen’in sakatlık durumu hakkında da bilgi veren Buruk, “Son durumlarına birazdan bakacağız antrenman öncesi. Her takımın başına gelebilecek şeyler. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar, cezalar denk geldi. Kadro sayısı olarak azaldık ama kim oynarsa oynasın bizim için en önemli şey 11 ve güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız. Taraftarıyla birleşen, kaliteli oyuncularla sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Bugün ve yarın oyuncularımızın durumuna bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak."

‘BİR HAYALİMİZ VAR’

Şampiyonlar Ligi’nde kazanmaya devam etmek istediklerini belirten Mauro Icardi ise şunları söyledi: "Yarın çok önemli bir maçımız var. Bir hayalimiz, bir isteğimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaya devam etme ve tur atlama. İlk maçta kaybettikten sonra 3 maç üst üste 3 önemli galibiyet elde ettik. Yarın 1 tane daha olacağına inanıyoruz. Pozitif seriye devam etmek istiyoruz. Birçok oyuncu var oynamayacak olan ama oynayan herkes hazır olacaktır ve elinden gelen her şeyi yapacaktır takım için."

‘KONUŞMAK DA OYUNUN PARÇASI’

Kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Icardi, "Eleştirilerden bahsettin, konuşmak da oyunun bir parçası. Takım içinde önemli bir oyuncuyum, kaptanım. Yüzde yüz her zaman oynamak isterim. Cevap verme durumunda oldum hakkımda konuşulanlarla ilgili. Ciddi bir sakatlık yaşadım. Döneli 4-5 ay oldu. Takımla birlikteyiz. Her gün en iyi şekilde çalışıyorum. Tam olarak bilmiyorum yüzde kaçtayım. Son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım. Galatasaray'da hep sakatlıklarla, rahatsızlıklarla oynadım. Topuğumda, bileğimde bir sıkıntı oluyor, iğneyle oynuyorum. Ben hep ağrılarla oynadım. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapıyorum."