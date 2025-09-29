UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda buldu.

'BASKI ALTINA ALMALIYIZ'

Okan Buruk, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ifade ederken "Çok iyi ve formda takıma, son maçını kaybetse de, son maçında iyi oynamasa ve pozisyon verse de lige ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayan bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız bu tür maçları, bu sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız ve Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Kendi sahamızda bu tür maçları şiddetli baskıları yapmamız gerekiyor, hissettirmemiz gerekiyor. Rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte bunu başaracağımızı biliyoruz." sözlerini kullandı.

Sert bir maç oynayacaklarının bilincinde olduklarını belirten Buruk "Çok maç oynadık bu tür. Benim 4. senem ve oynadığımız en sert maçlardan biri bu olacak. Çok önemli, başarılı bir takım ve başarılı bir hoca. Biz de kendi planlarımızla sahada olup en iyisini yapmak istiyoruz." dedi.

'TUTKUYLA BİRLİKTE SKOR GELECEKTİR'

Okan Buruk, Liverpool'un son maçlarını analiz ettiklerini ve tutkuya ihtiyaçları olduğunu söyleyerek "Teknik direktör olarak oyuncularımla birlikte bu başarılara imza atmak istiyorum. Taraftarımızla birlikte atmosferi, tutkuyu göstermemiz lazım. Liverpool'un Newcastle maçını izledim. Newcastle çok tutkuluydu. 10 kişiyle iyi oynadılar. Bence tutkuyla birlikte goller ve skor gelecektir." dedi.,

Sosyal medyada son maçlardaki performans ve Liverpool eşleşmesinin adından ötürü negatif bir havanın oluştuğunun farkında olduklarını belirten deneyimli teknik adam "Gayet normal. İlk maçta hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. O maç orada kaldı. Yeni bir maç bizi bekliyor. İnancımızı birlikteliğimizi gösterdiğimizde, her maçta olduğu gibi bu maçta da tek isteğimiz kazanmak olacak. Negatif havanın oluşması da gayet normal."

OSIMHEN YANITI

Okan Buruk, son olarak Osimhen'in forma şansına değinerek "Victor antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi pozitif. Bugünkü durumuna bakıp karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.