Galatasaray’da Osimhen şoku yaşanıyor… Yıldız oyuncu, Nijerya Milli Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Ruanda’yla oynadığı maçın 36’ncı dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı öğrenildi.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk da Osimhen’in sakatlığı hakkında konuştu. NOW Spor’un YouTube yayınında açıklamalarda bulunan Buruk’un sözleri şu şekilde: “Osimhen'in net bir ağrısı var. Kendisi bize bildirdi. Hemen aksiyon aldık. Eğer milli takımda oynamayacaksa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Şu an 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz. Bu akşam için üzücü bir haber oldu. Umarız önemli bir şeyi yoktur. İnşallah en iyi şekilde atlatacağımız bir sakatlıktır."