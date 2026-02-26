İstanbul'daki 5-2'lik tarihi galibiyetin ardından Torino'da alınan 3-2'lik mağlubiyet, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak için yeterli oldu. Normal süresi 3-0 Juventus üstünlüğüyle sonuçlanan ve uzatmalara giden karşılaşmada Osimhen ve Barış Alper'in golleri, son 16 biletini getirdi.

"İHTİYACIM OLDU AMA OYNAMAK İSTEMEDİ"

Karşılaşmanın ardından birçok futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk, 48'inci dakikada 10 kişi kalan rakiplerine karşı oynadıkları futboldan memnun olmadığını dile getirdi. Öte yandan 120 dakikaya giden maça yorgunluklar ve sakatlıklıklar da damgasını vurdu. Okan Buruk, oyuncu değişiklikleri ve oynanan futbolla ilgili şöyle konuştu:

"Rakip eksik kaldığında iki değişiklik yaptık. Sallai sarı kart gördü ve rakibin kanat oyuncuları çok iyi olduğu için bu durumdan korktum. Yunus Akgün'ü kullanmak istedim ama olmadı. Ağrıları vardı ve oynamak istemedi. Ona ihtiyacımız olmuştu. İlk maçta bize çözümler üretmişti. Uzatmalarda önde oynamamız ve baskı yapmamız gerektiğini, sakin kalmamız gerektiğini söyledim. Soyunma odasında oyundan dolayı mutsuzduk. Daha iyisini yapmamız lazım. Bugünden ders çıkaracağız."