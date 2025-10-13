Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk kulübün Youtube hesabında açıklamalarda bulundu. Singo’nun sakatlığı hakkında konuşan başarılı teknik adam, Başarılı teknik adam, "Singo'nun tedavisine başlandı, izin de yapmadı. Tedavisine devam etti. İyi bir profesyonel. Oyuncularda bu gerçekten takımına ve kulübüne adanmışlık çok önemli. Bir an önce sahaya dönmek için çalışmaları devam ediyor. Takip edeceğiz. Yener Hoca'nın düşünceleri doğrultusunda gün gün takip ediyoruz. En az 2 hafta daha olmayacak gibi görünüyor." sözlerini sarf etti.

‘OSIMHEN’İ GÖNDERİRKEN KORKUYORUZ’

Okan Buruk’un konuşmasından satır başları şu şekilde: “Valla biz gönderirken korkmaya başlıyoruz bir kere, sadece uçağının camının kırılması değil. Hem maç sertliği, zeminlerinin kötü olması, her gönderdiğimizde oyuncularla ilgili korkumuz oluyor. Hep korkuyoruz aslında. Maçı bu sefer bitirdik, uçakta problem oldu. Haberi görünce bir korktuk ama önemli bir şey yok. İkinci maçı da oynayıp dönecektir. Lemina için de aynı şekilde. 75 oynadı o da. Birçok oyuncumuz için bunu yaşıyoruz."

‘İLK HEDEF 4 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK’

"Bu rekorları kıran Galatasaray'dır. Ben teknik adam olarak başındayım. Oyuncularımız işin içinde. Her zaman rekorları kıran Galatasaray'dır. Başkan, yönetim, hoca üzerinden farklı şekilde okuyabiliriz ama aslolan Galatasaray'dır. Galatasaray'ı hedef rekorlar kırmaktır. İçinde yer almak sevindirici. Bu sene 4'üncü şampiyonluk. Ben bunu daha önce futbolcu olarak yaşadım. İlk amacımız şampiyonluk. Avrupa'daki başarılar çok önemli. Ses getirmemiz önemli. Liverpool maçında yaptık ama bu yetmez, sadece bir maç kazandık, Şampiyonlar Ligi'nde bir şey kazanmadık. Bu galibiyeti değerli kılmak için bundan sonraki maçları da kazanıp hayalimizin yolunda yürümeliyiz. İlk hedefimiz 4 sene üst üste şampiyonluk."

‘LIVERPOOL'U YENMEK ÖNEMLİYDİ’

Okan Buruk: "Liverpool, Premier Lig'i kazanmış, dünyanın en iyi takımlarından biriydi. Onları yenmek önemliydi. Geçen sene en iyi Tottenham'a karşı oynadık, çok daha farklı kazanabilirdik. Ondan önceki sene Manchester United deplasmanı. Aslında çok net bir şekilde bunları sayarken bir yandan da çok iyi takımları, çok önemli kadrolara karşı kurduğumuz üstünlüğü, bizden daha düşük değerde ve kalitede takımlara karşı da kurmalıyız. Bunları konuşurken bir yandan bunları anlıyoruz. O maçları da aynı şekilde odaklanmamız gerekiyor. O takımlara karşı da bu konsantrasyonu yakalarsak Avrupa'da işimiz kolay olacak. İkinci üçüncü sene Avrupa maceralarımızın bitişinde, rakipleri kendi seviyemizde görmememiz... Bunun için birçok şey yapıyoruz. O maç günü, maç performansı çok farklı şeyler çıkartabiliyor. Tam olarak saha içini göremiyorsunuz."

'PROVAKASYON VAR'

"Icardi hakkında hemen bakıyorsunuz sözleşme konusu ortaya atılıyor. Sadece Galatasaray'ı karıştırmak için, kaos yaratmak için. Ekim ayında sözleşme konuşulması kadar saçma bir şey görmedim! Belli bir yere geldikten sonra bu görüşmeler yapılır. Bu tür konularda devamlı Galatasaray'ı nasıl karıştırırız diye uğraşıyorlar. Taraftarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Etkilenmemesi gerekiyor. Çok büyük provokasyonlar var. Osimhen için de görüyoruz. Galatasaraylılar, takımına ve oyuncularına güvensin."