Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çalacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de geride kalan 21 maçlık dönemde 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Haftaya 52 puanla giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı. Eflatun-sarılı takım, haftaya düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış, Icardi, Lang, Osimhen.
ikas Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Metehan, Baran Ali, Emre, Pintor, Umut Bozok.