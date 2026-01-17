Galatasaray, Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı'na tepki gösteren Okan Buruk, "Maç çok durdu, oyunun oynanma süresi oldukça düşüktü. İkinci yarıda özellikle rakipte sakatlıklar başladı. Hakemlerin buna izin verdiğini biliyoruz. Sevgili MHK Başkanımız da destekliyor, 'Oyunu durdurun' diyor herhalde. Maalesef bugün oyun çok fazla durdu. Ancak maçın bu noktaya gelmesinin sebebi sadece hakem değil; asıl neden bizim sahada yeterince iyi olanları yapamamamızdı" dedi.

"MEDYADA ÇOK FAZLA İSİM DOLAŞIYOR"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Buruk, şunları söyledi:

"Medyada çok fazla isim dolaşıyor. Açıkçası bizim ilgilenmediğimiz, hiç görüşmediğimiz isimler de gündeme geliyor ve bu doğal olarak kafa karışıklığı yaratıyor. Kış transfer döneminde oyuncu almak kolay olmuyor. Bazen oyuncu ayrılmak istiyor ama kulübü bırakmıyor, bazen kulüp olumlu ama oyuncu ayrılmak istemiyor. Özellikle Avrupa’nın beş büyük liginden oyuncu getirmek kolay değil.

Bu süreçte birçok opsiyona bakmak zorundasınız. Ancak bu isimlerin hepsi gerçekleşecek diye bir durum yok. Bizim için her maç bir ders. Bugünkü maçtan da çıkaracağımız dersler var. Önümüzde çok yoğun bir dönem var: Şampiyonlar Ligi, Karagümrük maçı ve ardından yine Avrupa maçı.

Transferleri en hızlı şekilde sonuçlandırmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir çalışma var. Yarın başkanımızla tekrar bir araya gelip bu süreci daha kapsamlı şekilde değerlendireceğiz. Alacağız; bunu söylüyorum. Ancak bazen süreç uzayabiliyor. Olumlu sinyal aldığınız oyuncular bir hafta iyi oynuyor, değerleri yükseliyor ya da kulüpleri vermekten vazgeçiyor. Böyle zorluklar olabiliyor. Çalışmalarımız devam ediyor ve bu süreci en doğru şekilde yönetmeye çalışıyoruz."

OSIMHEN'İN DÖNÜŞ TARİHİ

Okan Buruk, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen'in dönüş tarihi ile ilgili "Bugün özellikle onunla da konuşmuştuk. Son maçtan çıkarken ufak bir ağrısı vardı. Ancak bugün için, üçüncülük maçında oynamayacağını; çok ihtiyaç olması hâlinde hocasının kullanabileceğini söylemişti. Bugün maçı oynadı. Pazartesi günkü antrenmanda bizimle birlikte olacak” dedi.