Galatasaray'ın Fethiyespor'u 2-1 yendiği Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçı sonrası sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Stadyumun zeminine ilişkin konuşan Buruk "Birincisi, Fethiye hem taraftarına hem yönetimine başkanına teşekkürler, bizi güzel ağırladılar. Galatasaraylı taraftarlar burada bizi yalnız bırakmadılar. Güzel bir ortam vardı. Belki zemin çok kötüydü, düzeltmek için büyük çaba sarf ettiler ama bu zeminde oynamak çok zor." ifadelerini kullandı.

'ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULAR GELECEK'

Transfer beklentilerine de yanıt veren Okan Buruk "Bazen istediğiniz oyuncuları getirmek süre alıyor. Önemli olan bu oyunculara ulaşabilmek. Sezon başında yaptık, tekrar çalışıyoruz. En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Haklılar tabii ki, istiyorlar. O konuda bir şey diyemeyiz, 'niye istiyorsunuz' diyemeyiz. Hem başkanımız hem transfer komitesi yoğun çalışma sürdürüyor. Bu konuda gerçekten bizim çok yoğun çalışmamız var. Çok fazla oyuncuyla ilgili fikirlerimizi söylüyoruz, görüşmeler sürüyor." dedi.

Okan Buruk, ilgilendikleri isimlere yönelik ipucu vererek "Hiçbir şekilde maddi anlamda hiçbir şeye bakmadan çok önemli oyuncular gelecek. Mesajını vereyim. Emin olmadığımız oyuncuları almayalım. Yanlış transfer yapmayalım. Yazın buna dikkat ettik 5'te 5. Galatasaray'ın genlerinde var istemek. Yoğun çalışma sürüyor. Hiçbir şeye bakmadan bu transferler yapılacak. Gönülleri rahat olsun." diye konuştu.