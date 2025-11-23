Trrendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her galibiyet bir mutluluk. Maç sonunda bu mutluluğu yaşıyorsunuz ama oyuncu kaybetmeden bu mutluluğu yaşadığınızda duygular daha yoğun oluyor. Aslında ilk yarı şanssız başladık. Oyun olarak çok üstündük; direkten dönen toplar, rakip sahada oynadığımız, belki devre arasına 3-0 girebileceğimiz bir maçtı. Ancak duran top sonrası yediğimiz bir golle 1-0 geriye düştük.

Devre arasında oyunculara şunu söyledim: Çok rahat oynuyoruz, rahat bir şekilde rakip kaleye gidiyoruz. Gerçekten çok üretiyoruz. Sakin kaldığımızda, güvenli oyunumuzu oynadığımızda gol atacağımız belliydi. Maçın gidişatı da bunu gösteriyordu ve ikinci yarıda skor geldi.

Son kırmızı kart pozisyonuyla ilgili, oyuncu topa mı ayağa mı uzattı, onu hakemler daha iyi yorumlayacaktır. VAR'ın müdahale ettiği pozisyonlar oldu ama müdahale etmediği pozisyonlar da vardı. Keşke forma rengine bakmadan tüm pozisyonlara müdahale edilse, çok daha güzel olurdu.

Mevki değişiklikleri konusunda da şunu söyleyebilirim: Bugün Kazımcan ön plana çıktı. Singo’nun sakatlığı, Sallai’nin kırmızı kartı… Zaman zaman şapkadan tavşan çıkarmak zorunda kalıyoruz. Sağ bekte Sara, sol bekte Barış Alper Yılmaz gibi farklı çözümler ürettik. Önümüzde St. Gilloise ve Fenerbahçe maçları var. Bu mücadeleler öncesinde dönecek oyuncuların durumuna bakacağız. Üç gün sonra maç oynuyoruz; bu açıdan zorlu bir dönem.

Bugün oyuncuları idareli kullanmaya çalıştım. İlkay’ı da zaten 30-40 dakika oynatmayı planlamıştık. Bu yüzden ilk değişiklikte Lemina çıkınca İlkay’ı oyuna almak istemedim. Sakatlıktan yeni döndü, üç günde bir maç oynayacağız; bu konularda her zaman temkinli olurum. Futbolda sakatlıklar maalesef oluyor.

Önemli olan saha içindeki birliktelik. Bugün maçın başından sonuna kadar oyuncularım bunu gösterdi. Kim oynarsa oynasın, olmayanı aratmayacak bir mücadele verdiler. Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece sıkıntı yaşamayız. Biz kendi oyunumuza, rakibimizin oyununa odaklandığımızda hem Salı günü hem de önümüzdeki Pazartesi günü bu dönemi en iyi şekilde geçmeye çalışacağız. Şanssız bir dönemden geçiyoruz ama önemli olan bu süreci doğru yönetmek.

Sakatlıklarla ilgili şunu söyleyebilirim: Lemina ve Singo’nun durumuna hafta içinde bakacağız. Singo biraz daha üzgün çıktı. Milli takım arasından sonra onu stoper olarak düşünüyordum, çünkü sağ bekte gidip gelmek sakatlıktan çıkan oyuncu için zor olabiliyor. Bugün de bunu gösterdi. Stoperde daha uygun olacağını düşünüyorduk ama Singo’nunki kötü gözüküyor açıkçası; yüzünden anladım.

Lemina ise bir bölüm sakatlığıyla oynamaya devam etti. Bu tür ufak tefek ağrılar olabiliyor. Durumuna bakacağız. İnşallah Salı gününe yetiştirmek istiyoruz. Ama elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanarak devam edeceğiz.”