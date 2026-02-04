Orta saha transferi için harekete geçen Galatasaray, Arthur Vermeeren'i listesine almıştı.

Sarı-kırmızılıların transferde belli bir aşamaya kadar getirdiği Vermeeren için teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapor belirleyici oldu.

SkySpor'un haberine göre Okan Buruk'un, Belçikalı futbolcuyla FaceTime üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin ardından yönetime olumsuz görüş bildirdiği ifade edildi. Oyuncunun içine kapanık bir karaktere sahip olması ve adaptasyon sorunları yaşadığını belirten Buruk, transferi veto etti. Bu raporun ardından Galatasaray yönetiminin, Arthur Vermeeren transferini rafa kaldırma kararı aldığı belirtildi.

Bonservisi Leipzig'de bulunan Belçikalı oyuncu, kiralık olarak görev aldığı Marsilya'da 17 maçta 2 asistlik performans sergiledi.