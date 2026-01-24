Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Fatih Karagümrük maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang hakkında değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, şunları söyledi:

"Noa Lang çok kaliteli önemli bir transfer. Oyuncularla tanıştı. Buraya adapte olması kolay, geçmişinde İstanbul var. Takımımıza önemli bir katkı sağlayacak. Bundan sonra daha iyi olacak. Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansımızın yüzde 99'a gelmesi önemli. Bundan sonra daha geniş bir kadro bizi mutlu edecek."