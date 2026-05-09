Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı. Sarı kırmızılılar ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon oldu.

RAKİPLERİYLE CİDDİ FARK

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı. Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'ye 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'a 10 şampiyonluk fark attı. Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.