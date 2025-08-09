Trendyol Süper Lig’in ilk haftasındaki Gaziantep FK deplasmanında 3-0 galip gelen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Barış Alper Yılmaz'ın performansı hakkında konuşan Okan Buruk, şunları söyledi:

"Bugün tabii ki sahanın yıldızı hem attığı iki gol hem de asistiyle Barış’tı. Bence Barış tabii ki bundan önce tabii ki üç senede çalışıyoruz. Üç seneki performansı hep bizim için önemli, değerli oldu; ama bu seneye baktığımızda Barış’ın bu üç senenin üstüne çok daha koyarak bir sezon başı geçirdiğini görüyoruz. Gerçekten ne yaptığını çok iyi bilen, pas zamanı, pas, orta, zaman, orta - şut zamanı, bire birleri gelişti. Fiziksel özelliğini net kullanan santrafor oynadı. Son maçlardır o bağlantı oyununda da çıktı, aldığı, bıraktığı, attırdığı goldeki gibi bizim için ne kadar değerli olduğunu aslında bir daha gösterdi. Herhalde dünya üzerinde hem sağ ve hem sol bek hem kanatlarda hem de santrforda oynayan oyuncu azdır. O yüzden Barış’ın performansından çok memnunuz. Kişilik olarak da Barış'ı ben tabii ki çok seviyorum. Her zaman burada biz de beraber olmasını istiyorum; ama bazen dediğiniz gibi yani öyle teklifler, ilgilenenler, bu performansların karşılığında onla ilgilenenler tabii olacak; ama bu süreçte amacımız tabii ki Şampiyonlar Ligi. Ona hazırlanıyoruz. Çok önemli bir sezon bizi bekliyor. Burada da yani elimdeki bütün oyunculara, Barış gibi bir oyuncuya daha çok ihtiyacımız oluyor; ama işin gerçek yanı teklifler geliyor. İlgilenen çok oluyor. Bu da gayet normal."

Karşılaşmayı da değerlendiren Okan Buruk, "Hem fiziksel hem mental olarak hazırız. Geçen sene şampiyonuz. Bu özgüvenle lige başlıyoruz. Onun yanında iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bugünkü oyunda, yeni hazırlık döneminde oynamak istediğimiz, oynamaya çalıştığımız, giren çıkan hiç fark etmeden aynı oyunu sürdürmeye çalıştık. Bugün de maçın büyük bir bölümünde bunu yaptık. Erken goller tabii ki bizi daha rahatlattı. İki takım için de bu sıcakta oynamak çok zordu. Saha içerisinde oyuncuların yüzlerinden bunu görebiliyorduk" dedi.