Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100'de yayınlanan Kale Arkası programında açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Okan Buruk, şunları söyledi:

"Galatasaray bu sene transferlerde elit oyuncuları tercih etti. Avrupa’nın neresine gidersek gidelim, herkes Galatasaray’dan bahsediyor. Önümüzde seçenekler var. En kısa zamanda kaleci transferini yapacağız. Antwerp’in kalecisi Senne Lammens listemizde bulunuyor. 6-7 kişilik kaleci listemiz var. Stoper transferi için hedeflerimiz var. 3-4 tane oyuncu ile görüşüyoruz. Akanji ile ilgili net bir durum yok. Orta saha transferi yapabiliriz ama bütçemize bağlı. Sane ve Osimhen’i aldığımız için transfer bütçesinin önemli bir kısmını orada kullandık."

Takımdan ayrılması gündemde olan futbolcular ile ilgili ise Okan Buruk "Cuesta’nın çok talibi oldu. Cuesta’nın Rusya’ya transferi tamamlanmak üzere. Nelsson’la aramızda bir sorun olmadı. Geçen sezon bir süre yedek kaldıktan sonra mental olarak düşüş yaşadı ve kendini gitmeye şartladı. Yusuf Demir ve Jelert’i kiralamayı düşünüyoruz. Efe Akman’ın yurt dışında oynama düşüncesi var" ifadelerini kullandı.

Günay Güvenç'in performansını da değerlendiren Okan Buruk "Günay oynadığı maçlarda çok başarılı oldu. Performansı bizim için çok önemli. Avrupa listesi 2 Eylül’de veriliyor. O zamana kadar bir süremiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.