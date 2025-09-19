Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt karşısında 5-1'lik "ağır bir mağlubiyet" yaşadı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu. Buruk’un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. Hatta İtalyan hakem... Maç boyunca bizim aleyhimize kararlar verdi. Barış'ın golünü kesti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda da oyun olarak farklar var. Oyunu erken bıraktık. Kafa olarak maçı bıraktık. "Şanssız goller yedik, bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisi varken rakibin 5 gol yedik! Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu."

'TEDAVİ EDECEĞİZ'

"Bu sonuç benim sorumluluğumda! Teknik adamların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını görebiliriz. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim. İyi yaptığımız şeyleri arttırarak bundan sonraki maçlara hazırlanacağız. İlk yarıdaki oyunla çok rahat kazanabilirdik ama 5-1'lik mağlubiyete götürdü oyun bizi! Üzgünüm!"