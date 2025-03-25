Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda iki kritik derbi mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar sırasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu süreç öncesi, teknik direktör Okan Buruk’un kadro planlamasını büyük ölçüde netleştirdiği belirtildi.

DERBİLER İÇİN 10 FUTBOLCU ŞİMDİDEN BELLİ

Galatasaray’ın deneyimli çalıştırıcısı Okan Buruk’un, 5 gün içinde oynanacak iki derbi için sahaya süreceği 10 ismi belirlediği ifade edildi. Kadronun ana iskeletini oluşturacak oyuncular şunlar:

Kalede: Fernando Muslera

Savunmada: Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Eren Elmalı

Orta alanda: Torreira ve Sara

Hücum hattında: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen

10 NUMARA POZİSYONU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Okan Buruk’un kadrodaki tek kararsızlığı ise 10 numara pozisyonu. Bu bölge için iki aday ön planda:

Alvaro Morata: İlk tercih olarak öne çıkıyor.

Dries Mertens: Tecrübeli Belçikalı, İspanyol yıldızın alternatifi konumunda.

SÜRPRİZ PLANI: LEMINA-TORREIRA ORTA SAHASI

Okan Buruk’un bir diğer planı ise orta sahayı kalabalık tutmak. Bu senaryoda, Sara öne çekilerek 10 numara pozisyonunda oynatılacak. Böylece Lucas Torreira'nın partneri olarak Lemina forma şansı bulacak.

Milli ara sonrası oldukça zorlu bir viraja girecek olan Galatasaray’da, derbiler öncesi teknik heyetin kadro planlamasını büyük ölçüde netleştirmesi dikkat çekiyor. Okan Buruk’un son kararlarını, oyuncuların idman performansları ve sağlık durumları belirleyecek.